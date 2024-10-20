ЦСКА победил «Парму»

Сегодня, 15:50
ЦСКА в гостевом матче Единой лиги ВТБ победил «Парму» — 95:82.
Для армейцев это шестая победа в 7 играх регулярного чемпионата, у пермской команды — пятое поражение в 8 встречах.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма-Пари» (Пермь) — ЦСКА — 82:95 (21:22, 11:26, 23:21, 27:26)
«Парма»: Хэмилтон (20 + 9 передач), Захаров (17 + 5 подборов), Ильницкий (14), Нэвелс (10).
ЦСКА: Тримбл (21 + 7 передач), Астапкович (18 + 5 подборов), М'Бай (14), Аврамович (12 + 6 подборов + 5 передач).
20 октября. Пермь. «УДС Молот».