«Парма» на своей площадке победила «Енисей»

«Парма» на своей площадке победила «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:75.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлор Онгвае, набравший 25 очков. В составе «Енисея» 27 очков набрал Анджело Уорнер.

«Парма» благодаря этой победе вышла на седьмое место в турнирной таблице. «Енисей» по итогам первого этапа турнира занял десятое место.

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«Парма» (Пермь) — «Енисей» (Красноярск) — 88:75 (22:17, 27:15, 18:22, 21:21)

19 января. Пермь. «УДС Молот».