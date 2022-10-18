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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:54

«Локомотив» в овертайме победил «Парму»

«Локомотив» в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграл «Парму» (92:85 ОТ).

Для краснодарцев это вторая победа в 4 матчах стартовавшего чемпионата, пермяки потерпели четвертое поражение.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 85:92 ОТ (24:21, 21:18, 16:17, 14:19, 10:17)

П: Роберсон (19 + 8 передач), Походяев (18 + 10 подборов), Шеико (10).

Л: Барфорд (21), Уиллис (19 + 12 подборов), Мартюк (17 + 14 подборов), Ведищев (14).

18 октября. Пермь. «УДС Молот».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2022-2023/
БК Локомотив-Кубань
БК Парма (Пермь)
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