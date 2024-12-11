«Локомотив» проиграл «Парме» в Перми

«Парма» в домашнем матче Единой лиги ВТБ победила «Локомотив-Кубань» (93:88).

Для пермской команды это восьмая победа при 11 поражениях, у краснодарцев — 14 побед и 5 поражений.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 93:88 (34:25, 20:22, 15:16, 24:25)

«Парма»: Хэмилтон (22 + 7 передач + 6 подборов), Хэмм (18 + 10 подборов), Якушин (18), Чебуркин (10 + 6 подборов).

«Локомотив-Кубань»: Кливленд (21), Миллер (20), Джонсон (16).

11 декабря. Пермь. «УДС Молот».