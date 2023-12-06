«Парма» победила «Локомотив-Кубань»

Сегодня, 19:08
«Парма» дома обыграла «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:67.
Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань») — 25 очков.
«Парма» одержала 3-ю победу подряд и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата — 7 побед в 15 матчах.
«Локомотив-Кубань» прервал серию из 5 побед и располагается на 4-й строчке — 9 побед в 15 матчах.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма-Пари» (Пермь) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 73:67 (19:16, 14:16, 21:15, 19:20)
П: Джонсон (21), Соломон III (17), Риз (13)
Л-К: Барфорд (25), Мартюк (15)
6 декабря. Пермь. «УДС Молот».