«Парма» победила «Локомотив-Кубань»

«Парма» дома обыграла «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:67.

Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань») — 25 очков.

«Парма» одержала 3-ю победу подряд и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата — 7 побед в 15 матчах.

«Локомотив-Кубань» прервал серию из 5 побед и располагается на 4-й строчке — 9 побед в 15 матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 73:67 (19:16, 14:16, 21:15, 19:20)

П: Джонсон (21), Соломон III (17), Риз (13)

Л-К: Барфорд (25), Мартюк (15)

6 декабря. Пермь. «УДС Молот».