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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:10

«Парма» на своем паркете разгромила МБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Парма» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ дома обыграла МБА со счетом 83:54.

Самыми результативными на паркете стали защитник хозяев Гарретт Нэвелс и разыгрывающий гостей Макар Коновалов, набравшие по 17 очков.

После этого матча «Парма» с двумя победами в пяти играх занимает восьмое место в турнирной таблице, МБА без побед — на предпоследней строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — МБА (Москва) — 83:54 (19:5, 22:15, 23:17, 19:17)

6 октября. Пермь. «УДС Молот».

БК МБА
БК Парма (Пермь)

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