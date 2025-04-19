«Парма» обыграла МБА и вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ

«Парма» дома обыграла МБА в матче плей-ин Единой лиги ВТБ — 93:76.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Гарретт Невелс, набравший 28 очков.

Благодаря победе «Парма» вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ. В четвертьфинале пермяки сыграют против «Зенита», который выиграл регулярный чемпионат.

Единая лига ВТБ

Плей-ин

«Парма» (Пермь) — МБА (Москва) — 93:76 (21:19, 21:18, 25:20, 26:19)

П: Невелс (28), Хэмм (21), Захаров (13)

М: Зубков (17), Минченко (12), Воронов (11)

19 апреля. Пермь. «УДС Молот».