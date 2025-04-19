Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:05

«Парма» обыграла МБА и вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ

Telegram Дзен

«Парма» дома обыграла МБА в матче плей-ин Единой лиги ВТБ — 93:76.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Гарретт Невелс, набравший 28 очков.

Благодаря победе «Парма» вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ. В четвертьфинале пермяки сыграют против «Зенита», который выиграл регулярный чемпионат.

Единая лига ВТБ

Плей-ин

«Парма» (Пермь) — МБА (Москва) — 93:76 (21:19, 21:18, 25:20, 26:19)

П: Невелс (28), Хэмм (21), Захаров (13)

М: Зубков (17), Минченко (12), Воронов (11)

19 апреля. Пермь. «УДС Молот».

Читайте также
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
Популярное видео
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя