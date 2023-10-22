«Минск» проиграл «Парме», у команды 5 поражений в 5 матчах сезона

«Минск» уступил «Парме» на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:78.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Би Джей Джонсон, набравший 20 очков.

«Минск» занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, команда проиграла все пять матчей в сезоне-2023/24. «Парма» идет на девятой строчке с двумя победами и тремя поражениями.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Минск» — 78:73 (20:24, 27:19, 9:23, 22:7)

П: Джонсон (20), Соломон III (17), Риз (16)

М: Огунгбеми-Джексон (17), Микульский, Коско (оба — 14)