«Минск» проиграл «Парме», у команды 5 поражений в 5 матчах сезона

Сегодня, 17:15
«Минск» уступил «Парме» на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:78.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Би Джей Джонсон, набравший 20 очков.
«Минск» занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, команда проиграла все пять матчей в сезоне-2023/24. «Парма» идет на девятой строчке с двумя победами и тремя поражениями.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — «Минск» — 78:73 (20:24, 27:19, 9:23, 22:7)
П: Джонсон (20), Соломон III (17), Риз (16)
М: Огунгбеми-Джексон (17), Микульский, Коско (оба — 14)