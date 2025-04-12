«Пари НН» победил «Парму»

«Пари НН» на выезде обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:79.

У гостей самым результативным игроком стал Александр Чадов — 17 очков. У хозяев 17 очков набрал Стэнли Уиттакер.

«Пари НН» одержал 18-ю победу в 44 матчах и занимает 7-е место в таблице чемпионата. «Парма» с 18 победами и 26 поражениями — на 8-й строчке. Команды сыграют в плей-ин 16 апреля.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 79:90 (25:27, 23:20, 12:23, 19:20)

12 апреля. Пермь. «УДС Молот».