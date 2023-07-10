Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:04

«Парма» продлила контракт с защитником Платуновым

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Парма» в Telegram-канале объявила о продлении контракта с защитником Александром Платуновым.

Новое соглашение с 26-летним баскетболистом рассчитано до окончания сезона-2023/24.

«Ждем от Саши его невероятных трешек, мастерских проходов, цепкой защиты и организации в предстоящем сезоне!» — говорится в сообщении клуба.

Всю свою профессиональную карьеру Платунов выступает за «Парму». В сезоне-2022/23 он принял участие в 35 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 8,3 очка и 2,4 передачи.

Источник: https://t.me/parmabasketprm/3183
баскетбол
БК Парма (Пермь)
0
Читайте также
«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме
Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Медведев пригрозил ответом в случае атаки на Смоленскую АЭС
Экс-глава НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» продлил контракт с форвардом Моэрманом

«Парма» объявила об уходе центрового Попова