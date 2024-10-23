УНИКС победил «Парму» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

«Парма» в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграл УНИКСу — 74:83.

Пермская команда потерпела третье поражение подряд, у нее три победы в девяти матчах регулярного чемпионата. У УНИКСа шесть побед и три поражения.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 74:83 (17:26, 16:13, 20:17, 21:27)

«Парма»: Нэвелс (19), Хэмм (18 + 6 подборов), Хэмилтон (15 + 7 передач), Захаров (14).

УНИКС: Найт (17), Тэйлор (15 + 5 передач), Беленицкий (14 + 6 подборов), Лабери (14), Рэйнольдс (12 + 7 подборов).