«Уралмаш» в овертайме уступил «Парме» в Единой лиге ВТБ

«Уралмаш» в гостях проиграл «Парме» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:88 ОТ.

Самыми результативными игроками встречи стали форвард хозяев Самсон Руженцев и игрок гостей Хэйден Далтон, набравшие по 22 очка.

«Уралмаш» занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. «Парма» идет шестой в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 88:84 ОТ (19:26, 12:10, 14:24, 31:16, 12:8)

П: Руженцев (22 очка), Хэмм (18), Нэвелс (17)

У: Далтон (22), Белянков (15), Нельсон (15)

29 января. Пермь. «УДС Молот».