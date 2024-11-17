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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:17

«Зенит» обыграл «Парму» и продлил победную серию до восьми матчей

Алина Савинова
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«Зенит» на выезде одержал победу над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:74.

Больше всего очков в этой встрече набрали игроки команды хозяев Ройс Хэмм и Гарретт Нэвелс — по 23.

«Зенит» одержал восьмую победу подряд и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Парма» потерпела третье поражение кряду и занимает восьмую позицию.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 74:86 (16:23, 21:23, 16:21, 21:19)

17 ноября. Пермь. «УДС Молот»

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