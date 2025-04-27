«Зенит» в третий раз подряд обыграл «Парму» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» на выезде обыграл «Парму» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 91:74. Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард хозяев Самсон Руженцев, набравший 32 очка. «Зенит» выиграл серию со счетом 3-0 и вышел в полуфинал плей-офф, в котором встретится с победителем пары «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» (счет в серии — 2-1). Единая лига ВТБ 1/4 финала «Парма» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 74:91 (15:32, 19:21, 14:24, 26:14) П: Руженцев (32), Хэмм (12), Шашков (9) З: Бэйкон (27), Фрэйзер (15), Пойтресс, Хантер (оба — 12) 27 апреля. Пермь. «УДС Молот»