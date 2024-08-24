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Сегодня, 18:20

Пашутин ответил на вопрос о сроках восстановления Руженцева

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин объяснил «СЭ», почему пока сложно назвать сроки реабилитации форварда команды Самсона Руженцева. У игрока ЦСКА, выступающего на правах аренды в составе пермского клуба, после матча на Кубке Дружбы со сборной России был диагностирован перелом одной из костей стопы.

«Самсон улетает в Москву, где ему будет сделана операция, — отметил «СЭ» Евгений Пашутин. — В столице он будет проходить и первый этап реабилитации. Что касается сроков восстановления, то очень сложно ответить на этот вопрос. Все индивидуально. Однако надо понимать, что речь идет о переломе, а это минимум 1,5 месяца. Желаю Самсону скорейшего выздоровления, чтобы операция прошла успешно. Он большой профессионал, набрал идеальную форму на сборах. Жаль, что так получилось».

В прошлом сезоне Руженцев набирал 5,6 очка и 2,7 подбора в матчах Единой лиги ВТБ.

ФК Парма
Евгений Пашутин
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