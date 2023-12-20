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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:02

Пашутин о матче против ЦСКА: «Это очень большая победа для нас»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я думаю, что это очень большая победа для нас! Поздравляю всех с победой! Сегодня мы были едины со всем «Молотом». Феноменальная энергетика. Ребята объединились, достойно защищались, после перерыва мы поговорили и исправили некоторые ошибки. Была установка в концовке играть 1 на 1, не давать забить «треху» и заставлять идти в проход и останавливать соперника. В нападении приобрели уверенность за счет поддержки зала», — цитирует Пашутина пресс-служба турнира.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 16 побед и 2 поражения. «Парма» — на 6-й строчке с 10 победами в 18 матчах.

БК Парма (Пермь)
БК ЦСКА
Евгений Пашутин
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