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Единая лига ВТБ

Сегодня, 04:51

Пашутин: «Желаю ЦСКА продолжать играть в том же духе и вернуться на вершину в чемпионате»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Пармы» и экс-игрок ЦСКА Евгений Пашутин подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против армейцев (71:109).

«ЦСКА играл здорово, показал более жесткую защиту, чем в Перми. Они заслуженно победили, нам нужно научиться играть под таким мощным давлением. Сейчас нет Евролиги, но я желаю ЦСКА продолжать играть в том же духе и вернуться на вершину в чемпионате», — приводит слова Пашутина ТАСС.

ЦСКА с 13 победами в 13 матчах занимает первое место в турнирной таблице, «Парма» с 5 победами — на восьмой строчке.

Источник: https://tass.ru/sport/16446993
БК Парма (Пермь)
БК ЦСКА
Евгений Пашутин
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