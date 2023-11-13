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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:12

Паскуаль назвал важной победу «Зенита» над «Автодором»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о победе команды над «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (89:64).

«Мы счастливы победить. Думаю, что мы отнеслись к матчу серьезно. У обеих команд сегодня в составе не было нескольких травмированных игроков, это важно понимать. Для нас это была важная победа, нужно продолжать, следующий матч с «Минском». Желаю всего самого хорошего Миленко Богичевичу и его игрокам в будущем!» — приводит пресс-служба петербургского клуба слова Паскуаля.

«Зенит» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга одержал 6 побед в текущем сезоне и набрал 16 очков.

18 ноября «Зенит» на выезде сыграет против «Минска».

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/9496
Баскетбол
БК Автодор
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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