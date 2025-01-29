Паскуаль оценил дебют Шведа за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над МБА в матче Единой лиги ВТБ оценил дебют атакующего защитника Алексея Шведа.

«Он один из тех игроков, которых я всю жизнь мечтал тренировать. Это игрок, который пришел, чтобы нам очень помочь. Он привнесет в нашу игру то, чего нам не хватало. Мы невероятно рады, что он с нами. Конечно, нужно ему поспособствовать, ему нужно помогать. Это только начало его пути с нами, ему нужно время. Но я думаю, то, что он здесь, это будет очень здорово для болельщиков, любителей баскетбола и для всех остальных», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.

В матче против МБА Швед отметился 9 очками, 5 результативными передачами и 3 подборами.

«Зенит» одержала 23-ю победу в 28 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице. МБА с 8 победами в 28 играх идет на 10-й строчке.