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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:55

Паскуаль отказался от длительного контракта с «Анадолу Эфес» и останется в «Зените»

Паскуаль отказался от приглашения «Анадолу Эфес» и останется в «Зените»
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Хави Паскуаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», на этой неделе «Анадолу Эфес» вышел на главного тренера «Зенита» Хави Паскуаля с официальным приглашением на аналогичную должность.

Турецкий клуб предложил контракт на 2,5 года, но в итоге Паскуаль и руководители клуба из Санкт-Петербурга приняли совместное решение, что испанец продолжит тренировать «Зенит» до конца текущего сезона (контракт истекает летом 2025-го).

Паскуаль возглавляет петербургскую команду с февраля 2020 года. За это время он выиграл Единую лигу ВТБ, Кубок России и два Суперкубка лиги ВТБ. Также под руководством тренера сине-бело-голубые впервые вышли в плей-офф Евролиги. В текущем сезоне «Зенит» идет на второй строчке регулярного сезона Лиги ВТБ (18-4).

«Анадолу» после отказа Паскуаля практически договорился о контракте с наставником сборной Латвии и экс-тренером «Виртуса» Лукой Банки.

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БК Анадолу Эфес
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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