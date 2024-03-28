Паскуаль — о победе над ЦСКА: «В концовке мы потеряли контроль и позволили армейцам вернуться»

Главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА (92:91).

«Я думаю, этот матч должен был понравиться болельщикам и всем любителям баскетбола. Это главное для нас и должно быть главным для всех. Что касается игры, то, думаю, что в первые 17-18 минут мы играли практически идеально на обоих концах паркета. Но в последние 2 минуты мы потеряли контроль и позволили ЦСКА вернуться. После этого мы ушли в раздевалку, договорились все вернуть, снова начать контролировать ход матча, но плохо начали третью четверть — это был просто провал и в защите, и в нападении, особенно в первые 3 минуты. Мы позволили ЦСКА вернуться в игру, и даже несмотря на то, что в какой-то момент мы снова ушли в отрыв на 8 очков, было видно, что до самого конца это будет триллер. Так и вышло», — приводит слова Паскуаля официальный сайт клуба.

Московская команда, уступая по ходу всей встречи, сумела отыграться в четвертой четверти и повести в счете, но в концовке сине-бело-голубые все же смогли одержать победу.

После этого матча «Зенит» с 22 победами занимает третье место в группе А, ЦСКА с 24 победами — на второй строчке.