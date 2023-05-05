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Единая лига ВТБ

5 мая, 22:45

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в первом матче за бронзу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над ЦСКА (86:68) в первом матче серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Говорил об этом на пресс-конференции в Казани и скажу снова: желаю всего наилучшего Алексею Шведу и его семье. Надеюсь вскоре снова увидеть его на баскетбольной площадке. Такого рода матчи играть трудно. Обе команды хотели быть в финале, но оказались за его пределами, в этой позиции. Мы старались сыграть настолько серьезно и коллективно, насколько возможно. У нас получилось, и мы взяли победу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба лиги.

Второй матч серии за третье место состоится в Москве 7 мая и начнется в 14.00 мск.

БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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