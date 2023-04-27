Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:20

Паскуаль: «Преимущество УНИКСа было слишком большим»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от УНИКСа (63:78) в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«В стартовые 20 минут на площадке шла равная игра. Обе команды понимали всю важность встречи — серьезно действовали в защите, но в нападении играли нервно, промахивались открытые броски, штрафные и не забивали легкие мячи. Однако для такой игры это естественно.

В раздевалке во время большого перерыва мы говорили о том, что та команда, которая будет контролировать игру в третьей четверти, наиболее вероятно и одержит победу. В третьей четверти мы полностью потеряли контроль как в нападении, так и в защите и разрушили игру. Затем мы пытались вернуться, но это оказалось невозможным, потому что преимущество хозяев было слишком большим», — цитирует пресс-служба лиги Паскуаля.

УНИКС вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч пройдет 29 апреля в Санкт-Петербурге.

 
УНИКС&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. УНИКС обыграл «Зенит» и вышел вперед в серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ
Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-vyigryvaet-pyatyj-match-serii-i-maksimalno-priblizhaetsya-k-finalu/
БК Зенит
БК УНИКС
Хавьер Паскуаль
0
Читайте также
Железняков — о словах Косторной про тренировки у Тутберидзе: «Некрасиво плевать в колодец, из которого когда-то пил»
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Скончался народный артист России Владимир Борисов
Оперная певица Анна Бондаревская умерла на 36-м году жизни
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Посол РФ в Польше сообщил об изъятии денег со счетов посольства
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перасович — о победе над «Зенитом»: «В начале третьей четверти удалось сделать разницу, которая оказалась решающей»