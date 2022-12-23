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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:29

Паускаль доволен тем, как сложился 2022 год для «Зенита»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Енисеем» (78:59) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Это была очень непростая игра, победа не далась нам легко. Надо отдать должное «Енисею», счет на табло не совсем отражает то, как складывался этот матч.

Ментально мы не были так уж хорошо готовы. Не знаю, в чем конкретно было дело, но мы начали эту игру не так хорошо. А вот после перерыва мы начали играть куда лучше, шаг за шагом действовали более уверенно, особенно в обороне", — цитирует Паскуаля пресс-служба клуба.

Также он подвел итоги года для «Зенита».

«Мы выиграли трофей, который хотели, поэтому должны быть довольны тем, как сложился 2022 год. Помимо Единой лиги, мы выиграли Кубок Кондрашина и Белова, а затем еще Суперкубок Единой лиги ВТБ. Так что планируем в 2023 году сделать то же самое», — добавил тренер.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне команда одержала 13 побед в 17 матчах.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/7623
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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