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Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:54

Павичевич назвал переломный момент в матче с УНИКСом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич прокомментировал поражение от УНИКС (67:94) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой. Команда сыграла очень хорошо против нас. Сложно сказать, с чем связан наш низкий процент попаданий. Надо посмотреть игру и проанализировать, с каких атак мы забивали, а с каких мазали. Сейчас я не готов ответить. Мы настраивались на УНИКС так же, как и на любого другого соперника. Первая четверть стала переломной. Мы дали хозяевам выполнить слишком много свободных атак и набрать слишком много легких очков. Не удалось оказать с первых минут нужное сопротивление. Это и предопределило исход игры. Потом нам, правда, удавалось подбираться в счете до 10 очков, но на большее нас не хватило», — цитирует пресс-служба лиги Павичевича.

УНИКС с тремя победами на старте чемпионата идет вторым в турнирной таблице. «Уралмаш» проиграл три из пяти матчей и занимает 8-ю строчку.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-v-chempionskoj-forme-tretij-razgrom-na-starte-sezona/
Баскетбол
БК Уралмаш
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