Павичевич рассказал, что тренировал юного Мицича

Двукратный чемпион суперлиги в качестве главного тренера Милош Павичевич в интервью «СЭ» вспомнил период своей работы в системе «Црвены Звезды».

— По ходу учебы в Белграде вы получили приглашение в «Црвену Звезду». Кого вы тренировали?

— Начинал с маленьких детей, но на четвертый год работы мне доверили ДЮБЛ, команду U-16. С этого началась моя серьезная карьера.

— За это время в «Црвене» через вас прошли парни, которые потом заиграли на серьезном уровне?

— Их много. Например, Раде Загорац, Никола Ребич, Лука Митрович, Стефан Лазаревич, Никола Йованович. Последние двое были непосредственно в той команде, где я был главным тренером. Рад, что оба добрались до уровня Евролиги. Видел и становление Василие Мицича. Был ассистентом тренера в его команде. Он, наверное, самый известный баскетболист из тех, с кем мне приходилось поработать.

— Он выделялся?

— Очень сильно. В 14 лет Василие играл уже за старший возраст, хотя был довольно маленький — 170 см. Он резко вымахал в 17 лет. Он и с небольшим ростом показывал фантастическую игру, а когда еще пошел рост, то стало понятно, что он станет серьезным игроком. Хотя конкуренция в детском сербском баскетболе очень и очень высокая.

— Слышал, что только в одном Белграде более 100 баскетбольных школ.

— Да, они называются клубами. И у каждого такого клуба есть команды всех возрастных категорий. Начиная с U-13 и заканчивая U-16. И между ними сумасшедшая конкуренция, игры каждую неделю. Чемпионат города, плей-офф... Это дает возможность для роста и обретения уверенности.

Мицич был дважды признан MVP Евролиги (2021, 2022) в период выступлений за турецкий «Анадолу Эфес». В данный момент 29-летний серб играет за «Оклахому» в НБА.