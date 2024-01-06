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Сегодня, 15:00

Павичевич впервые прокомментировал свою отставку из «Уралмаша»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Двукратный чемпион суперлиги Милош Павичевич рассказал об уходе из екатеринбургского клуба. Российско-черногорский тренер был уволен после победы «Уралмаша» над «Автодором» в середине декабря.

— Мы шли с результатом 8/8, делили шестое место с четырьмя командами, — ответил «СЭ» Милош Павичевич. — Серьезный результат для новичка лиги. Если бы я отработал текущий сезон и мы бы попали в плей-офф, то для меня бы это был грандиозный успех. Но видите, как получилось. Можно сказать, остановился на половине пути. Надо воспринимать это как данность и двигаться дальше.

— Об этом периоде у вас останутся теплые воспоминания?

— Без сомнения. В прошлом сезоне я возглавил клуб за тур до начала плей-офф. Мы выиграли у «Руны» и обошли их в борьбе за первое место в регулярке. Это дало нам преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф, и мы уверенно его реализовали. Прошли плей-офф без единого поражения. Такое чемпионство дорогого стоит. «Руна» была очень опасной командой, которая превосходила нас по бюджету.

— Осталась ли у вас какая-то обида на клуб или тренер должен быть готов к отставке в любой момент?

— Да, надо быть готовым к любым решениям руководства. Единственное обидно, что осталась недосказанность. Последний месяц мы очень хорошо играли. Обыграли «Енисей», МБА и «Автодор», проиграли «Зениту» и «Руне» с разницей в одну атаку. Работа тренера — это не только поставить игру, но и создать команду, понимание между игроками и привить команде менталитет победителя. Эта работа была сделана. Мы только начали набирать ход.

45-летний Павичевич работал в «Уралмаше» с марта по декабрь 2023 года.

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