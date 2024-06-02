Перасович: «Было важно одержать победу над ЦСКА, потому что закончить серию со счетом 0-4 — это тяжело»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал первую победу команды в финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

В воскресенье, 2 июня, казанская команда на выезде обыграла армейцев в четвертом матче со счетом 96:80.

«Для нашего клуба было очень важно одержать победу сегодня, потому что закончить серию со счетом 0-4 — это тяжело. Команда показала характер. Нам остается только должным образом подготовиться и постараться победить в следующем матче», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Перасовича.

Счет в серии до четырех побед на данный момент — 3-1 в пользу армейцев. Пятая игра команд пройдет в среду, 5 июня, в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.