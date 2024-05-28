Перасович — о поражении УНИКСа: «ЦСКА доминировал над нами с первой до последней секунды»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал, что не позволило команде одержать победу над ЦСКА во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Во вторник, 28 мая, казанская команда дома уступила армейцам со счетом 83:94.

«Поздравляю ЦСКА. Они доминировали над нами с первой до последней секунды. Это один из тех матчей, когда мы пытались, но не имели практически ни одного шанса. Полагаю, что первая четверть задала вектор дальнейшему ходу игры. После этого старались, пытались, боролись, но у нас не хватило сил на камбэк», — цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Тренер отметил, что у команды возникли проблемы в защите по ходу игры.

«Армейцы атаковали нас очень разнопланово и всегда успешно», — добавил он.

Первая встреча между командами также завершилась победой армейцев (96:95), на данный момент счет в серии до четырех побед 2-0 в пользу московского клуба. Следующая игра пройдет 31 мая в Москве.