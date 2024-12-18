Перасович о победе над «Зенитом»: «УНИКСу было крайне важно обыграть команду из топ-3»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу казанской команды в матче Единой лиги ВТБ против «Зенита» (79:76).

«Для нас было крайне важно обыграть одну из топ-3 команд, которые занимают места в первой четверке, и показать, что мы можем это делать. У нас есть возможность показывать хороший баскетбол. Я уверен, что по ходу сезона мы будем выглядеть лучше.

«Зенит» — очень талантливая команда. Мы смогли навязать им борьбу. Да, мы немножко усложнили себе жизнь в концовке, но все-таки смогли добиться победы», — передает слова Перасовича корреспондент «СЭ».

УНИКС прервал 12-матчевую победную серию «Зенита». Победная серия казанцев увеличилась до четырех матчей.

В следующих играх 21 декабря УНИКС сыграет в гостях против «МБА», 22 декабря «Зенит» примет на своей площадке «Уралмаш».