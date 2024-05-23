Перасович — о победе над «Локомотивом-Кубанью»: «В этой серии обе команды могли выиграть»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (92:87).

«В этой серии обе команды могли выиграть, обе были достойны. «Локо» по ходу серии поменял философию, и отошел от игры российскими игроками к игре американцами. Но мы заслужили победу, мы работали упорно весь матч. Но «Локо», как я сказал, тоже отличная команда», — приводит слова Перасовича ТАСС.

УНИКС выиграл серию со счетом 4-3. Казанский клуб вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, где сыграет против ЦСКА.

В серии за третье место «Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом».