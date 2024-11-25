Петенев — об Агаде: «Эффективен на обоих концах площадки»

Капитан «Автодора» Александр Петенев в интервью «СЭ» высказался о ключевых легионерах команды.

— Калеб Агада впечатлил всех на старте сезона. Каков он в тренировочном процессе?

— Калеб — большой профессионал. Всегда занимается перед тренировкой, остается поработать после ее окончания... Молодые игроки видят это и стараются делать так же. Плюс с ним очень приятно играть. Он отдает много передач, сейчас лучший по ассистам в лиге (7,4 передачи в среднем за игру. — Прим. «СЭ»). Здорово защищается. Так бывает нечасто, когда игрок одинаково эффективен на обоих концах площадки. Такое выигрышное комбо.

— Турецкий центровой Керем Картер тоже здорово влился в коллектив.

— Он очень сильно помог, когда Артем Клименко получил травму. Честно, мы даже не ожидали, что помощь будет настолько качественная. Рад, что с ним продлили контракт до конца сезона. Надеемся, Керем продолжит в том же духе.