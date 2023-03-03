Еремин: «УНИКС проводит большинство игр ниже своего уровня»

Бывший баскетболист, помощник президента УНИКСа Станислав Еремин поделился мнением о выступлении команды в последних играх.

«УНИКС сейчас находится в не совсем выгодном положении. Чувствуется, что у команды наблюдается спад, вызванный травмами и болезнью игроками, что нарушает тренировочный процесс, поэтому большинство игр проводим ниже своего уровня. Хотелось бы, чтобы команда вернулась и показала ту игру, которую показывали в начале сезона. В матче с ЦСКА мы безобразно провели первую четверть, но потом проявили характер, хочу поздравить армейцев с победой» , — приводит слова 72-летнего функционера ТАСС.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 23 победы в 28 матчах. У идущего первым ЦСКА 26 побед. Последняя очная встреча между командами состоялась в четверг, 2 марта, в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 91:77.