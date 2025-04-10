Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

10 апреля, 12:30

Попов — о самой приятной атмосфере на российском баскетболе: «Назову Екатеринбург и Пермь»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Центровой «Уралмаша» и сборной России Илья Попов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего соперничества с «Локомотивом-Кубань» в плей-офф Лиги ВТБ.

— Каково играть в ДИВСе?

— Очень классная, обновленная арена. Плюс она именно баскетбольная, а не переделанная хоккейная. Это важный момент. Болельщики яростно поддерживают, понимают игру. Заметил это, когда еще приезжал сюда с «Руной». Даже на суперлиге в Екатеринбурге порой были полные трибуны.

— У какого клуба самая приятная атмосфера на арене?

— Назову Екатеринбург и Пермь. Когда со сборной играли в знаменитом «Молоте», то было здорово. В Петербурге культура боления сильно изменилась. Помню, последний сезон в «Спартаке» мы уже играли на КСК, и болельщики приходили на наши матчи как в театр. Сейчас «Зенит» получает очень активную поддержку. Много народу ходит, видно, что есть футбольные фанаты, которые задают правильный градус. Еще в этом году в первый раз сыграл в московском «Мегаспорте». Раньше никак не складывалось. Мне понравилось.

— В первом раунде плей-офф вам играть с «Локомотивом-Кубань». Как оцените шансы своей команды?

— Не знаю, как отвечать на такие вопросы. Это, наверное, больше к тренеру, чтобы он разложил какие-то тактические вещи. Что касается игроков, то надо выйти и сделать то, что просит наставник, и дальше посмотрим, на чьей стороне будет баскетбольный бог. Одно могу сказать с уверенностью: серия будет интересной.

Шакил О'Нил и&nbsp;Илья Попов.«Шакил О'Нил ведет шоу, снимается в рекламе, пишет треки. Хотел бы двигаться так же». Откровения баскетболиста Попова
Баскетбол
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя