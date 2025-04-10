Попов — о самой приятной атмосфере на российском баскетболе: «Назову Екатеринбург и Пермь»

Центровой «Уралмаша» и сборной России Илья Попов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего соперничества с «Локомотивом-Кубань» в плей-офф Лиги ВТБ.

— Каково играть в ДИВСе?

— Очень классная, обновленная арена. Плюс она именно баскетбольная, а не переделанная хоккейная. Это важный момент. Болельщики яростно поддерживают, понимают игру. Заметил это, когда еще приезжал сюда с «Руной». Даже на суперлиге в Екатеринбурге порой были полные трибуны.

— У какого клуба самая приятная атмосфера на арене?

— Назову Екатеринбург и Пермь. Когда со сборной играли в знаменитом «Молоте», то было здорово. В Петербурге культура боления сильно изменилась. Помню, последний сезон в «Спартаке» мы уже играли на КСК, и болельщики приходили на наши матчи как в театр. Сейчас «Зенит» получает очень активную поддержку. Много народу ходит, видно, что есть футбольные фанаты, которые задают правильный градус. Еще в этом году в первый раз сыграл в московском «Мегаспорте». Раньше никак не складывалось. Мне понравилось.

— В первом раунде плей-офф вам играть с «Локомотивом-Кубань». Как оцените шансы своей команды?

— Не знаю, как отвечать на такие вопросы. Это, наверное, больше к тренеру, чтобы он разложил какие-то тактические вещи. Что касается игроков, то надо выйти и сделать то, что просит наставник, и дальше посмотрим, на чьей стороне будет баскетбольный бог. Одно могу сказать с уверенностью: серия будет интересной.