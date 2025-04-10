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10 апреля, 12:15

Попов: «С Анзуловичем разбирали один матч четыре часа»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровой «Уралмаша» и сборной России Илья Попов в интервью «СЭ» рассказал о своем переходе в клуб из Екатеринбурга.

— Не было опасений относительно перехода в «Уралмаш»?

— Немного переживал, что меняю команду посреди сезона, но парни приняли отлично. Заметил, что очень сближают выезды, когда идет постоянное общение с партнерами. Тренер очень дружелюбный, мы сразу же нашли общий язык. Не знаю, может, все дело в возрасте. Первый мой переезд из родного дома в Нижний Новгород был сложным. Я оказался в незнакомом городе, в съемной квартире, без родителей. Сейчас уже пришло осознание, что частые переезды — это часть профессии.

— Ростислав Вергун похож на кого-то из ваших бывших тренеров?

— Кстати, он очень похож на Эртурула Эрдогана. Подача материала разная, но что они делают на площадке — я нахожу много схожестей. И это здорово. Под руководством таких тренеров приятно играть. Свобода выбора, постоянно подсказывает, направляет. Порой кричит, но без этого никуда. Еще радует, что Ростислав Николаевич не любит долгих видео.

— Назовете тренера, кто их любил?

— Тут рекордсмен Анзулович. Помню, в этом сезоне разбирали один матч четыре часа. Когда проиграли «Парме» на выезде, то сразу после ужина засели анализировать видео на два часа. Затем сразу был самолет из Перми в Петербург. Прилетели, пообедали и посмотрели еще 1,5 часа. А после этого Дражен спрашивал у каждого игрока, что он думает об игре. Это сильно.

— Сколько смотрели видео перед решающими матчами «Финала четырех» Кубка России?

— Не больше 20 минут. И то даже это тяжеловато. Слежу за пацанами, стулья начали поскрипывать. Концентрация держится не так долго.

В составе «Уралмаша» Попов выиграл свой первый трофей, став обладателем Кубка России-2025.

Шакил О'Нил и&nbsp;Илья Попов.«Шакил О'Нил ведет шоу, снимается в рекламе, пишет треки. Хотел бы двигаться так же». Откровения баскетболиста Попова
Баскетбол
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