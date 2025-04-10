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10 апреля, 11:30

Попов — об игре с Мозговым: «Куда бы мы ни приехали — ждали Тимофея по часу»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровой «Уралмаша» и сборной России Илья Попов в интервью «СЭ» вспомнил период выступления за московскую «Руну».

— В «Руне» вас тренировал Олег Окулов. Крутой мужик?

— Легенда.

— Сейчас работает с детьми?

— Точно не знаю, но слышал такое. Вроде бы в спортшколе, где и начинал.

— Забавно.

— Я бы не сказал, что забавно. Хотелось бы, чтобы Олег Германович был востребован на профессиональном уровне. Классный мужик. Я всегда всем желаю доброго утра, считаю это нормальным. Он всегда отвечал, что утро добрым не бывает. Своим низким голосом. (Смеется.)

В целом у меня осталось много друзей из московской команды. Мой влог монтирует Егор, который работал в «Руне». Роман Лавров (тренер по физподготовке «Астаны», ранее работал в «Руне») — администратор моего канала. Помогает бесплатно. Если делаю ошибки, то он их исправляет. Кстати, Роман Михайлович и сказал, чтобы я завел канал. Мол, всем интересно посмотреть на жизнь баскетболиста. У меня были сомнения, но он все-таки уговорил попробовать. Еще, кстати, в «Руне» застал Тимофея Мозгова.

— Каким он вам запомнился?

— Такой пацан-пацан, абсолютно без звездной болезни. Единственное, был момент, который нам не очень нравился. Куда бы мы ни приехали на выезд — ждали Тимофея по часу. Все хотели получить его автограф. Помню, во Владивостоке ему подарили два огромных пакета подарков.

Шакил О'Нил и&nbsp;Илья Попов.«Шакил О'Нил ведет шоу, снимается в рекламе, пишет треки. Хотел бы двигаться так же». Откровения баскетболиста Попова
Баскетбол
БК Руна
Тимофей Мозгов
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