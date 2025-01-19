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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:24

Представители ЦСКА не пришли на пресс-конференцию после поражения от «Локомотива»

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Представители ЦСКА отказались прийти на пресс-конференцию после поражения в домашнем матче Единой лиги ВТБ от «Локомотива» (104:106).

«По решению тренерского штаба», — отметил пресс-атташе ЦСКА Николай Цынкевич. — Приношу извинения представителем СМИ и Лиге».

После спорного эпизода в концовке встречи главный тренер армейцев Андреас Пистиолис получил второй технический фол и был удален. При преимуществе «Локо» в 2 очка игрок краснодарцев Владислав Емченко выносил мяч из-за лицевой и судьи решили наказать неспортивным фолом форварда хозяев Никиту Курбанова.

По информации «СЭ», у ЦСКА есть вопросы относительно действий Дмитрия Узинского в этом эпизоде. Армейцы считают, что форвард «Локо» совершил фол в нападении в отношении Каспера Уэйра, но судьи не заметили этот момент.

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БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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