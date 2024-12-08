Премьер Большого театра Родькин о любимых спортсменах: «Из легенд всегда импонировал Джордан»

Премьер Большого театра Денис Родькин, посетивший матч ЦСКА — «Зенит», в интервью «СЭ» рассказал о том, почему ему интересен баскетбол.

— В своих интервью вы говорили, что в детстве занимались футболом, но после полученной травмы долго не могли даже смотреть его. А вас что-то связывает с баскетболом?

— Не могу назвать себя фанатом этого вида спорта, но я люблю посмотреть баскетбол. Особенно вживую. Ходил на матчи «Химок», когда они выступали в Евролиге. Очень хорошо помню, как химчане бились с ЦСКА в плей-офф Евролиги, были очень напряженные и зрелищные матчи. В октябре мой друг Вадим Михалевский [баскетбольный агент] позвал меня на матч ЦСКА — «Зенит». Знаю, что сейчас это главное соперничество в российском баскетболе, поэтому здорово было понаблюдать за ним с паркета.

В целом баскетбол впечатляет меня своей динамикой, и мне кажется, что у этого вида спорта есть некая близость к балету. Все-таки прыжок — это основа и баскетбола, и классического балета, особенно у мужчин. Например, для того чтобы прыгнуть до кольца, игроки так же, как и в балете, делают не только прыжок, но и мах ногой.

— Были ли какие-то баскетболисты прошлого/настоящего, за которыми вы внимательно следили/следите?

— Из россиян назову Алексея Шведа и Сергея Карасева. Из легенд всегда импонировал Майкл Джордан.

— Смотрели ли «Последний танец»?

— Очень хочу посмотреть этот документальный сериал, но меня постоянно что-то отвлекает. Обязательно это сделаю. Я много о читал о Майкле, смотрел его игры на YouTube. Он стал уникальным явлением, вышел далеко за рамки мира баскетбола. Плюс, конечно, восхищает, какую бизнес-империю он выстроил после окончания карьеры.