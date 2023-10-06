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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:09

Президент «Автодора» недоволен назначением арбитров на матчи команды: «Происходит нарушение всех возможных норм»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент «Автодора» Владимир Родионов отметил, что ему не понравилось, что на домашний матч со столичным МБА был назначен арбитр из Москвы Алексей Давыдов. Также Родионов считает, что нарушен многолетний принцип: «судья не может работать на двух подряд матчах одной и той же команды». Саратовцев же с «Руной» и МБА судил Андрей Шарапа.

«Начало сезона в Единой лиге ВТБ, первые матчи навели меня на следующие мысли — неужели в России и странах ближнего зарубежья закончились судьи? Как так происходит, что в нарушение всех возможных норм, существующих во всех видах спорта, на выездной матч московской команды назначается главный судья из Москвы? Не хочу обсуждать качество работы арбитров, пусть этим занимаются специально обученные люди, но такие назначения, как минимум, сомнительны с этической точки зрения и порождают недоверие, — подчеркнул «СЭ» Родионов. — Как так получается, что, опять же, в нарушение многолетних принципов (судья не может работать на двух подряд матчах одной и той же команды), арбитр из союзного государства обслуживает обе стартовые игры «Автодора» — с «Руной» и МБА? Никогда не поверю, что в 140-миллионной стране и ближнем зарубежье закончились судьи для Единой лиги ВТБ. Но главный вопрос —почему такие назначения становятся возможными?» — сказал Родионов «СЭ».

«Автодор» уступил в двух стартовых матчах регулярки.

Баскетбол
БК Автодор
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