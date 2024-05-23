Ватутин: «Пистиолис помог выбраться ЦСКА и его болельщикам из ситуации обреченности»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал продление контракта с главным тренером Андреасом Пистиолисом. Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Всегда приятно, когда люди оправдывают оказанное им доверие. Приглашая Андреаса возглавить команду за неделю до старта плей-офф, мы решились на рискованный шаг. И дело не в профессиональных качествах тренера — в них у нас сомнений не было, — а в трудных обстоятельствах, в которых предстояло эти качества проявить. Пистиолис принял этот вызов с огромным желанием и энтузиазмом и, считаю, справился с главной задачей: команда, клуб и наши болельщики вместе выбрались из ситуации обреченности, в которой оказались на финише регулярного чемпионата Лиги ВТБ, набрались оптимизма и настроились на высокий результат», — цитирует Ватутина пресс-служба армейцев.

45-летний грек возглавил армейцев в апреле. ЦСКА под его руководством дошли до финала плей-офф Единой лиги ВТБ. В серии за титул московский клуб встретится с УНИКСом.