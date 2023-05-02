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Сегодня, 17:38

Президент ЦСКА Ватутин — о состоянии Шведа: «Знаю, что у него была частичная потеря памяти»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал «СЭ» о состоянии защитника команды Алексея Шведа после избиения неизвестными в Москве.

«Повреждения достаточно серьезные. Насколько я знаю, исследования еще не завершены и окончательный диагноз будет сегодня-завтра, может чуть позже. Нужно время, чтобы провести дополнительные исследования. Есть повреждения, которые уже зафиксированы. Я знаю, что у него была частичная потеря памяти», — сказал Ватутин «СЭ».

Во вторник пресс-служба ЦСКА сообщила, что Швед стал жертвой нападения, в результате которого получил черепно-мозговую травму. Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция проводит проверку по факту инцидента.

Шведу 34 года, он выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.

БК ЦСКА
Алексей Швед
Андрей Ватутин
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