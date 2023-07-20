Когда баскетбольный ЦСКА будет играть на домашней арене? Президент клуба обозначил сроки

Сегодня, 09:00
Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, как продвигается строительство новой арены.
«Если не брать во внимание сегодняшнюю совершенно чудовищную по цифрам затратную часть по деятельности на нескольких локациях, я остаюсь оптимистом относительно строительства нового УСК ЦСКА, — сказал Ватутин в интервью «СЭ». — Напомню, что о сносе здания, в котором клуб был арендатором, нам сообщили менее чем за год до приезда техники, и мы в сжатые сроки смогли решить вопрос с поиском локаций и переездом. «Норникель» и лично Владимир Потанин решили помочь клубу и взяли на себя финансирование строительства нового УСК. Если сегодняшние темпы стройки будут сохранены, она вполне может завершиться через два года. Думаю, до конца 2023-го строители «поднимут» стены, начнется отделка и работа над инфраструктурой. Да, всегда хочется быстрее, но процесс идет. Если от сноса старой до открытия новой пройдет пять лет, это будет очень хороший результат».
В сезоне-2023/24 армейцы будут проводить домашние матчи на арене «Мегаспорт».