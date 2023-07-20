Президент ЦСКА объяснил, почему клуб не заявился на Кубок России

Руководитель баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин назвал причины отказал от участия в Кубке России. Помимо армейцев из клубов Единой лиги ВТБ в турнир РФБ не заявились «Автодор» и «Енисей».

«Мы много времени потратили внутри клуба на обсуждение этой возможности и приняли решение отказаться от участия. Аргументы такие. Участие в Кубке увеличивает для нас сезон максимум на шесть матчей (минимум — на два), но при этом добавляет немало трудностей во многих аспектах. В спортивном — команде придется серьезно перестраиваться, поскольку возможность использовать всего двух легионеров полностью меняет ротацию, плюс придется привлекать совсем юных и не готовых к такому уровню российских игроков, ведь в основе россиян недостаточно, а ЦСКА-2 также выступает в этом турнире. Незадействованных иностранцев необходимо в то же время занимать некими индивидуальными тренировками. Я не сторонник деления команды на участников турнира и «отдыхающих». В свое время у нас был замечательный игрок Теренс Моррис, который в силу лимита был заявлен только на Евролигу. Увы, тот эксперимент удачным назвать не могу.

В финансовом плане участие влечет немалые затраты — взнос в РФБ около 2 миллионов рублей плюс логистика. По меркам нынешнего непростого времени это существенные деньги. Наконец, на наш взгляд, участие команд Лиги ВТБ лишает Кубок России привлекательности для команд низших дивизионов, у которых есть возможность выиграть престижный национальный трофей».

В сезоне-2022/23 победителем Кубка России стал «Пари НН».