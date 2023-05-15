Президент ЦСКА — о расследовании нападения на Шведа: «Проводятся следственные эксперименты»

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин в комментарии для «СЭ» рассказал о ходе следствия по делу о нападении на защитника команды Алексея Шведа.

«ЦСКА не участник следствия. Правоохранительные органы занимаются этим делом. Насколько мне известно, подозреваемые задержаны и проводятся следственные эксперименты», — сказал Ватутин «СЭ».

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая его выписали из больницы.

Позже стало известно, что суд арестовал четвертого и главного обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА. Им оказался 31-летний мужчина, его заключили под стражу.