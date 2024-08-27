Президент ЦСКА рассказал, что клубу отказали в участии в предсезонном турнире по политическим причинам

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» отметил, что в будущем столичному гранду было бы интересно сыграть с клубом из ОАЭ.

— Не интересно было бы ЦСКА сыграть с клубами из ОАЭ, где сейчас комплектуются довольно крепкие команды?

— В отсутствие европейских турниров для нас любой международный опыт представляет ценность. Возможно, дойдет и до встреч с командами из Эмиратов. Просто пока тот же «Дубай» находится на стадии формирования и как организация, и как команда. Кстати, в этом году нас пригласили на предсезонный турнир в одну из стран Евросоюза с хорошим составом участников. Мы, уже имея некоторый опыт, спросили организаторов: мол, приедем с радостью, но вы уверены в своем приглашении, не будет ли у вас проблем? После недолгих размышлений и консультаций приглашение с извинениями отозвали — сказали, что по политическим причинам.

— На Суперкубок Лиги ВТБ в этом году приедет «Црвена Звезда» с Милошем Теодосичем? Готовите для Тео какой-то сюрприз?

— Если расскажу, это перестанет быть сюрпризом. В принципе нам есть что вспомнить и о чем поговорить и без подарков.

— Милош был одним из ваших любимых игроков золотого периода?

— Конечно. Он волшебник. Особенно для тех, для кого баскетбол в первую очередь игра и зрелище. Возможно, мы выиграли с ним меньше, чем могли, но даже в самые непростые моменты, после неудач, я верил: когда-то мы преодолеем черную полосу и взойдем на пьедестал. Рад, что так и случилось в 2016 году, — сказал Ватутин «СЭ».

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