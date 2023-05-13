Президент ЦСКА рассказал о состоянии Шведа

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии здоровья Алексея Шведа.

«Алексей дома лечится, восстанавливается. Ему уже лучше, но понятно, что еще есть какие-то проблемы. Все идет по плану, как принято говорить у врачей. Настроение бодрое. Алексей смотрел наши игры и порадовался за ребят, ведь команда выиграла два раза. Так что мы с ним на связи», — приводит слова Ватутина Sport24.

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

В субботу стало известно, что суд арестовал четвертого и главного обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА. Им оказался 31-летний мужчина, его заключили под стражу.