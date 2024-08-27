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Сегодня, 16:30

Президент ЦСКА Ватутин об Аврамовиче: «Не надо сверхожиданий и восторгов»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился деталями перехода в ЦСКА защитника сборной Сербии Алекса Аврамовича. Он был признан ФИБА лучшим обороняющимся игроком баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

— Не опасались, что Аврамович может воспользоваться опцией выхода в контракте и перейти в один из клубов НБА?

— Когда существует даже теоретическая возможность, без опасений не обойтись. Кто знает, если бы в последней четверти матча с США Алексе досталось больше времени на площадке, то сейчас подпись Аврамовича стояла бы на заокеанском контракте. Разумеется, у нас был список кандидатов на замену Алексе, но внутренне весь период действия выхода в НБА верили в лучший для нас исход. Уверен, и сам игрок не пожалеет о своем выборе.

— В целом могли бы рассказать, как проходили переговоры по Аврамовичу? Насколько они были длительные, сложные? Помогал ли вам кто-то из бывших игроков ЦСКА, знакомых с сербом?

— Благодарен «нашим» сербам за лестные отзывы о нашем клубе, в особенности Николе Милутинову, который много общался с Аврамовичем во время предолимпийской подготовки. Что касается переговоров, в определенный момент агент Алексы Мишко Ражнатович сообщил нам о возможности перехода игрока из «Партизана». Урегулировать все детали было довольно просто. Единственным минусом была та самая опция НБА, на которой настаивал агент, но мы решили согласиться на это условие. В том числе потому, что на переезде в Америку мы бы заработали и, следовательно, могли взамен найти уже более дорогостоящего игрока. Хотя, конечно, не хотелось разменивать талант на финансы.

— Правда, что до Аврамовича вы рассматривали подписание Калеба Хоумсли и Огнена Ярамаза?

— Не хотел бы делать бесплатную рекламу кому-то из игроков и комментировать слухи. Как вы знаете, любая новость о предметном интересе ЦСКА повышает трансферную стоимость баскетболиста. Если бы можно было брать за это проценты, получилось бы хорошее пополнение бюджета. Мы в рамках своих возможностей подписали именно тех игроков, которых хотели и, что самое важное, в которых верим. Самое главное сейчас — создать объединенную общими целями команду, единый коллектив, и подписание Аврамовича при всем уважении к его таланту фрагмент пазла, который должен помочь создать общую картину команды. Не надо сверхожиданий и восторгов, вся работа только начинается, — сказал Ватутин «СЭ».

ЦСКА в июле объявил о подписании контракта с Аврамовичем. 29-летний серб подписал контракт на два сезона.

Полностью интервью Андрея Ватутина читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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