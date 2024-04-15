Президент ЦСКА Ватутин назвал причину отставки Эмила Райковича

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал отставку Эмила Райковича с поста главного тренера клуба.

«Несмотря на то что мы до последнего тура боролись за лидерство в очень конкурентном регулярном чемпионате Лиги ВТБ, результаты второго раунда и, главное, качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков. Жизнь показала, что команде необходимы срочные и серьезные перемены», — приводит слова Ватутина пресс-служба клуба.

45-летний Райкович возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством команда стала бронзовым призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.

Македонца заменит Андреас Пистиолис, который ранее работал в тренерском штабе армейского клуба.

Армейцы по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заняли третье место, в 1/4 финала красно-синие сыграют с красноярским «Енисеем».