Кущенко рассказал, что в Единой лиге ВТБ нет случаев отъезда американских баскетболистов

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что прецеденты с отъездом американских баскетболистов, которые выступают в командах лиги, на данный момент отсутствуют.

«Конечно, мы очень внимательно относимся к документам, которые распространяют официальные ведомства. Если внимательно прочитать заявление, то там рекомендации прежде всего для мужчин, у кого двойное гражданство с российским. В Единой лиге ВТБ нет никаких прецедентов по отъезду американцев. Пока клубы находятся в очень хорошей коммуникации. Много писали про отъезд самарских легионеров, но он был связан только с получением рабочих виз», — сказал Кущенко ТАСС.

Ранее посольство США в Москве распространило сообщение, в котором призвало своих граждан немедленно покинуть Россию, пока для этого «еще остаются возможности».

В российских клубах Единой лиги ВТБ выступает 30 американских игроков.