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Единая лига ВТБ

6 февраля, 23:33

Кущенко: «Матчи между ЦСКА и «Зенитом» — это настоящее украшение нашей лиги»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от матча между ЦСКА и «Зенитом» (86:90).

«Матчи между ЦСКА и «Зенитом» — это настоящее украшение нашей лиги, что в прошлом сезоне, что в нынешнем. Видно, что «Зенит» конкретно готовился к ЦСКА. Мне кажется, что сработала тренерская идея «Зенита», они отказались от некоторых игроков и взяли новых, чтобы играть в дальнейшем против ЦСКА. ЦСКА показал свой уровень, но «Зенит» здорово защищался. Матч получился красивейшим.

Лига очень довольна качеством баскетбола в обеих группах второго этапа чемпионата. Что ни тур, то потрясающие матчи.

Прерывание серии — это не более чем прерывание серии, и для ЦСКА хорошо, что это случилось сейчас. Теперь их время готовиться к следующему матчу, который пройдет на втором этапе», — цитирует Кущенко ТАСС.

 
ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 86:90. Трент Фрэйзер. Обновленный «Зенит» прервал историческую серию ЦСКА. Новый разыгрывающий Паскуаля выдал супершоу

Лидер чемпионата ЦСКА потерпел первое поражение в 25 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. До этого армейцы показали лучший старт в истории лиги и обновили рекорд по количеству побед подряд.

Источник: https://tass.ru/sport/16978335
БК Зенит
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
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